Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa Haberleri DHA 13.07.2021 - 08:46
Manisa Haberleri - DHA,
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi İzmir-Ankara kara yolu ile Kemalpaşa Yolu'nun kesiştiği kavşakta saat 21.45 sıralarında iddiaya göre, Muzaffer Mutluer yönetimindeki motosiklet, Hüseyin Süzer’in (64) kullandığı kamyonet ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Mehmet Karasu ağır yaralandı.
Çevredekilerine ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Mutluer, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Karasu’nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Yaşamını yitiren Mutluer’in cenazesi nöbetçi savcının incelemesi sonrası Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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