Kaplıca odasındaki havuzda eşi tarafından ölü bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde Sevim Yılmaz (65), konakladığı kaplıcada odadaki havuzda eşi tarafından ölü bulundu. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sevim Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bahçeden seslenmesine rağmen haber alamayan eşi, odadaki havuzun bulunduğu bölüme geçti. Burada Sevim Yılmaz'ı havuzda hareketsiz bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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