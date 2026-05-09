Karı kocayı ayıran feci kaza

09.05.2026 13:06

DHA

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken yanındaki eşi ise hayatını kaybetti.

Gökeyüp Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. 

 

Demirci'den Salihli yönüne giden T.B.'nin kullandığı kamyon ile karşı yönden gelen Ramazan Kayrak'nın direksiyon başında olduğu otomobil çarpıştı. 

 

Otomobil sürücüsü Kayrak ağır yaralanırken, yanındaki eşi iki çocuk annesi Emine Kayrak hayatını kaybetti. Kamyon şoförü T.B. ise kazayı yara almadan atlattı. 

