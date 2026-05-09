Karı kocayı ayıran feci kaza

Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken yanındaki eşi ise hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil sürücüsü Kayrak ağır yaralanırken, yanındaki eşi iki çocuk annesi Emine Kayrak hayatını kaybetti. Kamyon şoförü T.B. ise kazayı yara almadan atlattı.

Demirci'den Salihli yönüne giden T.B.'nin kullandığı kamyon ile karşı yönden gelen Ramazan Kayrak'nın direksiyon başında olduğu otomobil çarpıştı.

YASAL UYARI

MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.