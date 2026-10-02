Kıbrıs gazisi bulduğu altınları zabıtaya teslim etti

TUTANAKLA TESLİM ALINDI, SAHİBİ KISA SÜREDE BULUNDU

Zabıta ekipleri tarafından tutanak altına alınarak teslim alınan pakette yapılan detaylı incelemede; 8 adet Ata lira ve altın küpe bulunduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, poşetin sahibini tespit etmek için ilçe merkezindeki güvenlik kameraları ve Mobese kayıtları üzerinde titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler sonucu poşetin sahibinin S.D. olduğu belirlendi. Poşet, Zabıta Müdürlüğü'ne çağrılan S.D.'ye teslim edildi.

Yaptığı davranışın ardından duygularını paylaşan Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, 'Ben sadece insanlık görevimi yaptım" dedi.