Manisa basketbolda Porto'yu ağırlıyor

Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakanın biletleri 20 TL'den satışa çıktı.
Grupta ikinciliği garantileyen Manisa ekibi, rakibini mağlup etmesi halinde liderliği ele geçirip bir üst tura yükselecek.
Statüye göre gruplarını lider tamamlayacak 10 ekibin yanı sıra 2'nci sırayı alacak en iyi 6 takım son 16'ya kalacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor elemelerde evinde 80-70 yendiği Porto'ya grupta ise deplasmanda 84-67 mağlup oldu.
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