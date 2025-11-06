Manisa’da 27 yıl hapisle aranan dolandırıcı sahte kimlikle yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', 'Karşılıksız Çek Verilmesine Sebebiyet Verme' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık ' suçlarından toplam 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y.’nin, bir işletmede farklı kimlikle çalıştığı tespit etti.

