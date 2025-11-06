Manisa’da 27 yıl hapisle aranan dolandırıcı sahte kimlikle yakalandı
06.11.2025 12:47
İHA
Manisa'da JASAT ekipleri, 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.’yi, çalıştığı işletmede sahte kimlikle yakaladı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', 'Karşılıksız Çek Verilmesine Sebebiyet Verme' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından toplam 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y.’nin, bir işletmede farklı kimlikle çalıştığı tespit etti.
JASAT ekiplerince 5 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonda saklandığı işyerinde gözaltına alınan A.Y. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.
YASAL UYARI
MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.