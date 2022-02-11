Manisa'da 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinde yıkım başladı.

Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve ilçe belediyesince başlatılan ve 5 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk yıkım gerçekleştirildi.



Projenin 605 konut ile 54 iş yerinin yer aldığı ilk etabı için yıkım çalışmalarına İshakçelebi Mahallesi'nde başlandı. Mahalle sakinlerinden Murat Şenseven'in evi, edilen duaların ardından düzenlenen törenle yıkıldı.



İş makinesine binerek eski binanın yıkım işlemini başlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 8 yıldır üzerinde çalıştıkları projenin başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Çelik, Türkiye'ye örnek bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Sağlıksız yapılaşmanın, dar sokakların olduğu bu alanda yeni binalar yükselecek. Burada bir sevinç var. Yıllarca çile çeken, ambulansın giremediği, itfaiyenin gelemediği sokaklarda yaşam mücadelesi veren bütün hak sahiplerinde bugün büyük bir mutluluk var. Bugün bu mahallelerden, çıkmaz sokaklardan semaya, 'Allah hükümetimizden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Murat Kurum bakanımızdan, emeği geçenlerden razı olsun.' duaları yükseliyor. Hayırlı uğurlu olsun."



Çocukluğunun geçtiği evin yıkımına katılan hak sahiplerinden Murat Şenseven de projenin tüm Manisa için hayırlı olmasını temenni etti.



Projede 2 bin 300 konut yer alacak



Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 365 dönüm alandaki 2 bin 300 konutu içeren kentsel dönüşüm projesi, Spil Dağı'nın eteklerindeki Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerini kapsıyor.