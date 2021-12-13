Manisa'da 59 ton sahte gübre ele geçirildi.

Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Manisa'nın Ahmetli ve Alaşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda 59 ton sahte gübre ele geçirildi.



Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte gübre sürerek çiftçilerin zarara uğramasına neden olan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Düzenlenen operasyonda Ahmetli ilçesinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 26 ton sahte gübre ele geçirildi.



Fenni gübre özelliği taşımayan gübrelerin, piyasada tanınmış firmaların çuvallarıyla ambalajlandığı da tespit edildi.



Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesi'ndeki depoda yapılan aramada da 33 ton sahte gübre bulundu.



Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

