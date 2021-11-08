Manisa'da 62 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçedeki bir lisenin kantininde çıkan yemeklerden tüketen bazı öğrencilerde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri görüldü.



Okul yönetiminin durumu bildirdiği sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.



Hastaneye götürülen ve hayati tehlikeleri bulunmayan 62 öğrencinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.



