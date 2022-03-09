Manisa’da aynı aileden 3 kişi doğalgazdan zehirlendi

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 09.03.2022 - 13:40
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Akgedik Mahallesi'nde ikamet eden Ü.İ'nin (45) kendisinde, eşinde ve çocuğunda bulantı ve kusma meydana geldi.
Ü.İ'nin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ü.İ. (45), eşi A.İ. (41) ve çocukları U.İ. (16), Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavileri süren baba Ü.İ. ile oğlu U.İ'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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