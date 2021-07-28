Manisa'da bir apartman boşluğunda erkek cesedi bulundu

Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,

İstasyon Mahallesi Akgül Sokağı'ndaki bir apartmanın yöneticisi Halit Zeynel Can (35), bina boşluğunda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, apartman boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekibi, yaptığı incelemede, cesedin Mustafa Bayşeker'e (24) ait olduğunu tespit etti.

Bayşeker'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.