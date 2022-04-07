Manisa'da bir kadın evinde ölü bulundu

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 07.04.2022 - 16:03
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Yeni Mahalle 4737 Sokak'taki bir apartman dairesinde yaşayan Neslihan Kayalı'nın (40) erkek arkadaşı U.Ç, Kayalı'dan haber alamadığı gerekçesiyle polise başvurdu.
Eve giren itfaiye ekipleri, Kayalı'yı yatağında hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayalı'nın cesedi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Polis ekipleri, U.Ç'nin ifadesine başvurdu.
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