Manisa'da bir kişi silahını temizlerken kazara kendisini vurdu (Manisa Haberleri)

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalıştığı iş yerinde temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 24.02.2022 - 11:25

Manisa'da bir kişi silahını temizlerken kazara kendisini vurdu

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Halil Erdoğan Caddesi Adnan Menderes Mahallesi üzerindeki bir iş yerinde silahını temizlemek isteyen B.K. (35), silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Silah sesini duyan bir yakını B.K'yı özel araçla Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.

B.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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