Manisa'da bir kişi silahını temizlerken kazara kendisini vurdu

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 24.02.2022 - 11:25
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Halil Erdoğan Caddesi Adnan Menderes Mahallesi üzerindeki bir iş yerinde silahını temizlemek isteyen B.K. (35), silahın ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
Silah sesini duyan bir yakını B.K'yı özel araçla Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı.
B.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Manisa Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Manisa Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.