Manisa'da cenaze nakil aracının çarptığı yaya öldü

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 16.10.2021 - 10:29
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Efkan E'nin (47) kullandığı 09 FJ 237 plakalı cenaze nakil aracı, Akhisar-Saruhanlı yolu Tirkeş Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ferdi Arslan'a (41) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ferdi Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze nakil aracı sürücüsü gözaltına alındı.
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