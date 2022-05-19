Manisa’da darbedilen kişi hayatını kaybetti

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 19.05.2022 - 10:39
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Bayındırlık Mahallesi Bayrak Tepe mevkisinde restorasyon çalışmaları devam eden Fetih Mescidi'nin gece bekçisi Zübeyir İlter (50), otomobilinin içerisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.
İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan İlter, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Ekipler, olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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