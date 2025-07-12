Manisa'da depo yangını: 3 tarım makinesi zarar gördü

Alınan bilgiye göre, İsmail Selvi'ye ait Hamzabeyli Mahallesi'ndeki depoda 9 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Selvi ve yakınları kendi imkanları ile yangını söndürdü.



Yangında 1 domates toplama makinesi zarar gördü.



Öte yandan aynı depoda 11 Temmuz'da gece saatlerinde yine yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.



Ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülen yangında 3 domates toplama makinesi kullanılmaz hale gelirken, bazı makinelerde de hasar oluştu.



KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ



İsmail Selvi, ilk yangının elektrik aksamından çıktığını düşündüklerini ancak ikinci yangından sonra bunun kundaklama olduğu üzerinde durduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"11 Temmuz'da gece saatlerinde komşum yine aradı ve depodan patlama sesi ile dumanların yükseldiğini bildirdi. İtfaiyeye haber verip geldik. Tüm imkanlarımızla yangını söndürdük. Yangında daha önce zarar gören bir makine ile 3 makine daha kullanılmaz hale geldi. Bir makinede ise zarar oluştu. Bu makineler yurt dışından getirilen makineler, 45-50 milyon lira civarında. Yangının söndürülmesinden sonra itfaiyeci arkadaşlar yaptığı incelemede deponun arka kısmında bulunan bir alanın açık olduğunu fark etti ve burayı sorduklarında herhangi bir yerin açık olmadığını ilettik. Baktığımızda deponun arkasında bulunan kapalı alanın cıvatalarının sökülerek açıldığını tespit ettik. Arkadan girip burayı yakmışlar. Kasten yapılmış."



Selvi, 15 gün sonra domates hasadının başlayacağını ifade ederek, ürününü toplayacak çiftçilerin de mağdur olacağını sözlerine ekledi.



Yangınlarla ilgili Manisa İl Jandarma Komutanlığı inceleme başlattı.

