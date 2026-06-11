Manisa'da devrilen traktörün altında can verdi

Kontrolden çıkan traktör, uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalan Doğru, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Traktörün uçuruma yuvarlandığı o anlar, arazideki bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Doğru'nun cansız bedeni otopsi işlemleri için Ahmetli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza, arazideki bir güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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