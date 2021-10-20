Manisa'da düğünde havaya ateş edenlere yönelik operasyonda 3 gözaltı

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 20.10.2021 - 16:32
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Dilek Mahallesi'nde bir düğünde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine Dilek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Havaya ateş ettikleri saptanan 3 kişinin evlerine düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, fişek ve kartuşlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.G. (50), H.T. (49) ve T.Ö'nün (28) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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