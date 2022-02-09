Manisa’da emlakçı kadını iş yerinde öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,

Emlakçıda çalışan 42 yaşındaki Canan Çeviren'in iş yerinde tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ferhat İnne, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Sanık İnne, savunmasında olaydan pişmanlık duyduğunu, bir anlık öfkeyle cinayeti işlediğini ifade ederek, öldürme amacıyla Çeviren'e ateş açmadığını, olayda haksız tahrik olduğunu öne sürdü.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İnne’ye haksız tahrik ve iyi hal indirimlerini uygulamadan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.



- Olay



Yunusemre ilçesine bağlı Yenimahalle'de emlakçılık yapan Canan Çeviren, 11 Aralık 2020'de iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiş, olay yerinden kaçan şüpheli Ferhat İnne, daha sonra tabancasıyla birlikte karakola teslim olmuştu. İnne hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

