Manisa'da feci kaza: Bir aile yok oldu
11.04.2026 10:05
Foto: Arşiv
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarlaya giderken devrilen traktörün altında kalan sürücü, eşi ve oğulları hayatını kaybetti.
Manisa'da tarlaya giden Mehmet Gökcen (72) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Turgutlu ilçesi Kabaçınar Mahallesi Kerpiçli mevkisindeki eğimli arazide devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İncelemede, traktörün altında kalan sürücü ile eşi Emine Gökcen (69) ve oğulları Rıfat Gökcen'in (41) öldüğü belirlendi.
Cenazeler, işlemlerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
YASAL UYARI
MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.