Manisa'da kaybolan amatör dağcıdan iyi haber
22.03.2026 23:54
Son Güncelleme: 24.03.2026 12:12
Manisa'da kaybolan amatör dağcı İzmir'de bağ evinde bulundu.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 21 Mart'ta dağlık alanda kaybolan amatör dağcı Umut Tanrıkulu, İzmir'in Kiraz ilçesinde bulundu.
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Burhan Mahallesi civarında kaybolan Umut Tanrıkulu'nu (53) arama çalışmaları, bu mahalleye sınır olan İzmir'in Kiraz ilçesi Çatak Mahallesi'nde dördüncü gününde yeniden başladı.
Kullanılmayan bir bağ evinden duman tütmesinden şüphelenen vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Tanrıkulu, bağ evinde bulundu.
Amatör dağcı Tanrıkulu'nun sağlık kontrolü için hastaneye götürüleceği öğrenildi.
Burhan Mahallesi civarında 21 Mart'ta kamp kurarak tırmanışa başlayan Tanrıkulu, 112 Acil Çağrı Merkezine olumsuz hava şartları nedeniyle kaybolduğunu bildirerek yardım istemiş, ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma, dağcıya ait bazı kamp malzemelerini bulmuştu.
YASAL UYARI
MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.