Manisa'da kaybolan Meryem'de iki gündür haber yok
09.05.2026 10:26
Ekiplerin çalışması Gelenbe bölgesinde yoğunlaştı.
Manisa'da akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 20 yaşındaki Meryem Işık'tan iki gündür haber alınamıyor.
Kırkağaç'ın kırsal Dualar Mahallesi'nde yaşayan ve evli olan Meryem Işık, 7 Mayıs'ta kayboldu.
Yakınları, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen akli dengesi yerinde olmadığı ve psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Işık'a ulaşamadı. Bunun üzerine kayıp başvurusunda bulunuldu.
Işık için Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi ve Manisa İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Çalışmalar Işık'ın en son yol kenarında yürürken görüldüğü Gelenbe Mahallesi'nde yoğunlaştırıldı.
