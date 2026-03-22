Manisa’da kayıp dağcıdan haber alınamıyor
22.03.2026 23:54
Son Güncelleme: 23.03.2026 00:00
Jandarma ekipleri, kaybolan dağcıya ait bazı kamp malzemelerini buldu.
Manisa’nın Salihli ilçesinde dünden beri haber alınamayan kayıp dağcı Umut Tanrıkulu için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde dağlık alanda kaybolan amatör dağcı için arama çalışması başlatıldı.
Amatör dağcı Umut Tanrıkulu (53), önceki akşam ilçeye bağlı Burhan Mahallesi civarında kamp kurdu, tırmanış yapmaya başladı. Bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle kaybolan Tanrıkulu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAMP MALZEMELERİ BULUNDU
Arama çalışmasını sürdüren jandarma, kaybolan dağcıya ait bazı kamp malzemelerini buldu.
Öte yandan olumsuz hava şartları nedeniyle AFAD ekipleri, arama çalışmasına bugün devam edecek.
Dağcının bulunabilmesi için jandarma ile Burhan Mahallesi'nden gönüllü vatandaşların bölgede hem yaya hem de dronla araması sürüyor.
