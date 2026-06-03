Manisa'da korku dolu anlar: Tüfekle etrafa ateş açtı, yaralılar var

Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle etrafa rastgele ateş açan bir kişi, beş kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olayın ardından şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa 'nın Salihli ilçesi Gaziler Mahallesi'nde E.C.Ç. isimli bir kişi, elindeki tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği N.K., S.Ç., B.Ç., F.Ç. ve S.S. yaralandı.

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