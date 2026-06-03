Manisa'da korku dolu anlar: Tüfekle etrafa ateş açtı, yaralılar var
03.06.2026 15:56
Saldırgan kısa sürede yakalanıp tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle etrafa rastgele ateş açan bir kişi, beş kişinin yaralanmasına neden oldu.
Manisa'nın Salihli ilçesi Gaziler Mahallesi'nde E.C.Ç. isimli bir kişi, elindeki tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği N.K., S.Ç., B.Ç., F.Ç. ve S.S. yaralandı.
Olayın ardından şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.C.Ç., "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.
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