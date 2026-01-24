Manisa'da kuyumcuda silahlı soygun

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Heybeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yapılan aramada, toprağa gömülü halde çalınan ziynet eşyaları ile pompalı tüfek bulundu. Ziynet eşyaları iş yeri sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat şubeleri ile İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin İzmir yönüne gittiklerini belirledi.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giren maskeli şüpheli, çalışanı pompalı tüfekle tehdit etti.

