Manisa'da kuyumcuda silahlı soygun
24.01.2026 13:26
Pompalı tüfekle soygun yaptılar.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kuyumcuda silahlı soygun gerçekleşti. Şüpheliler, İzmir'de yakalandı.
Atatürk Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya giren maskeli şüpheli, çalışanı pompalı tüfekle tehdit etti.
Şüpheli, yanında getirdiği çantaya 4 bilezik ve yaklaşık 100 yüzüğün bulunduğu tablaları koyduktan sonra, iş yeri önünde bekleyen plakasız otomobille kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
YAKALANDILAR
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat şubeleri ile İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin İzmir yönüne gittiklerini belirledi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle koordineli düzenlenen operasyonda, şüpheliler H.S. (26) ve Y.G. (39) saklandıkları adreste yakalandı.
Zanlıların ifadeleri doğrultusunda Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Heybeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yapılan aramada, toprağa gömülü halde çalınan ziynet eşyaları ile pompalı tüfek bulundu. Ziynet eşyaları iş yeri sahibine teslim edildi.
Manisa'ya getirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
YASAL UYARI
MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.