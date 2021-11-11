Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 09:48
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçedeki özel bir bakımevine personel taşıyan, M.Y'nin kullandığı 55 HH 441 plakalı minibüs ile M.K. idaresindeki 35 GD 7638 plakalı otomobil, Saruhanlı-Gölmarmara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sürücülerden M.K. olay yerinde, M.Y. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Minibüste yaralanan 5 yolcu, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik, bir süre sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.
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