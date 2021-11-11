Manisa'da minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçedeki özel bir bakımevine personel taşıyan, M.Y'nin kullandığı 55 HH 441 plakalı minibüs ile M.K. idaresindeki 35 GD 7638 plakalı otomobil, Saruhanlı-Gölmarmara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sürücülerden M.K. olay yerinde, M.Y. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Minibüste yaralanan 5 yolcu, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik, bir süre sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.









