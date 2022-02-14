Manisa'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 14:11
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kırkağaç-Soma yolundaki Çam mevkisi yakınlarında, Mehmet B. (68) yönetimindeki 16 HAM 81 plakalı traktör ile Hasan T. (46) idaresindeki 35 AIK 456 plakalı minibüs çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaza yaralanan iki sürücü ile traktör sürücüsünün eşi Ayşe B. (63) yaralandı.
Yaralılar, Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet B. ile Ayşe B, müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.
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