Manisa'da motosiklet kazası. İzinli polis memuru hayatını kaybetti
26.04.2026 13:25
Olayla ilgili diğer motosikletin sürücüsü gözaltına alındı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücülerden izinli polis memuru Halis Kösemen yaşamını yitirdi.
Manisa'da Halis Kösemen'in (54) kullandığı motosiklet, Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Kavşağı'nda K.Z E. (20) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan Kösemen, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü K.Z.E. gözaltına alındı.
Halis Kösemen'in, Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nde görev yaptığı ve izinli olduğu öğrenildi.
