Manisa'da muhtara eşek saldırısı. Beş dikiş atıldı

Manisa 'nın Turgutlu ilçesi kırsal Akçapınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Hayri Türk'e dün saat 17.00 sıralarında, bir eşeğin üreticilerinin üzümlerini kurutmak için serdiği meradaki sergilere zarar verdiğine yönelik bilgi verildi.

Bunun üzerine meraya giden muhtar Türk, uzaklaştırmaya çalıştığı sahipsiz eşeğin saldırısına uğradı.

BEŞ DİKİŞ ATILDI

Eşek tarafından bacağının beş yerinden ısırılan Ekrem Hayri Türk, güçlükle yakaladığı eşeği, elektrikli bisikletinin arkasına bağlayarak çiftliğine götürdü.

KUDUZ AŞISI YAPILDI

Bir süre sonra ise rahatsızlanan Türk, tedavisi için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yaralarına beş dikiş atılan Türk'e kuduz aşısı yapıldı. Eşeğin Çiftçi Malları Koruma ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.