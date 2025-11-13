Manisa'da ölümlü trafik kazası

Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akbağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Abdullah Yavuz’un kontrolünü yitirdiği otomobil, Bedrettin Kurt'un kullandığı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yavuz ve yanındaki Hikmet Akbağ ve Sultan Çıtır yaralandı.

YASAL UYARI

MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.