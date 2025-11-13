Manisa'da ölümlü trafik kazası
13.11.2025 10:29
DHA
Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı.
İzmir-Ankara D300 kara yolu Kovukdere mevkisinde trafik kazası meydana geldi.
Abdullah Yavuz’un kontrolünü yitirdiği otomobil, Bedrettin Kurt'un kullandığı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yavuz ve yanındaki Hikmet Akbağ ve Sultan Çıtır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Salihli Can Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Akbağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun İzmir yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
