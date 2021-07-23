Manisa'da orman yangını; 1 hektar alan zarar gördü

Manisa Haberleri DHA 23.07.2021 - 17:44
Manisa Haberleri - DHA,
Manisa Demirci'nin kırsal Mezitler Mahallesi Buran Deresi mevkiindeki ormanlık alanda bugün 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Dumanları fark eden çevredekiler durumu Demirci Orman İşletme Şefliği'ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye 4 helikopter ve 14 arazöz sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürüldü.
Yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektarlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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