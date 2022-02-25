Manisa'da otomobilde 230 bin makaron ele geçirildi (Manisa Haberleri)

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilde 230 bin boş makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 12:07

Manisa'da otomobilde 230 bin makaron ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine plakası belirtilmeyen otomobili Manisa-Turgutlu kara yolunda durdurdu.

Araçtaki aramada 230 bin boş makaron bulundu.​​​​​​​

Polis, N.P. ve A.T'yi gözaltına aldı.

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