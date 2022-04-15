Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi (Manisa Haberleri)

Manisa'da otomobilde 3 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 15.04.2022 - 15:32

Manisa'da otomobilde 3 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri otomobili merkez Şehzadeler ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki aramada 3 kilogram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira ele geçirildi.​​​​​​​

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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