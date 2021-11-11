Manisa'da refüje devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 11.11.2021 - 09:47
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alaşehir-Salihli çevre yolunda seyreden Süleyman Canyılmaz (19) idaresindeki plakasız motosiklet refüje devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Canyılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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