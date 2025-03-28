Manisa'da ruhsatsız silah operasyonu: 7 kişi tutuklandı (Manisa Haberleri)
Manisa'nın Yunusemre ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
Akhisar ve Yunusemre ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 16 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 35 mermi, 15 kılıç, 4 muşta, 8 bıçak, 7 kama, 5 balta, 11 hançer, 5 çakı ile 2 kasatura ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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