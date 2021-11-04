Manisa'da sahte kimlikle yakalanan zanlının üst aramasında uyuşturucu bulundu

Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Manisa Akhisar yolunda bulunan polis uygulama noktasındaki ekipler, bir yolcu otobüsünü durdurdu.



Otobüste bulunan ve sahte kimlikle seyahat ettiği belirlenen A.T'nin (27) üst aramasında bir miktar esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan A.T'nin farklı suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.



A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe cezaevine gönderildi.

