Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Manisa'da şekerleme fabrikasında yangın

23.02.2026 14:06

Son Güncelleme: 23.02.2026 14:40

Manisa'da şekerleme fabrikasında yangın
IHA

Yangına müdahale sürüyor.

İHA, AA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde şekerleme fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Manisa'da Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine tesise çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi, fabrikadaki personel tahliye edildi.

 

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.