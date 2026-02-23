Manisa'da şekerleme fabrikasında yangın
23.02.2026 14:06
Son Güncelleme: 23.02.2026 14:40
Yangına müdahale sürüyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde şekerleme fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Manisa'da Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren şekerleme fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine tesise çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi, fabrikadaki personel tahliye edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
