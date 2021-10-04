Manisa'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi

Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 04.10.2021 - 14:46
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Kulüpten yapılan açıklamada, dün İstanbul'da 3-2'lik mağlubiyetle sonuçlanan Eyüpspor maçının ardından teknik direktör Özbalta'nın yönetim kuruluna istifasını sunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirmede, Özbalta'nın istifasını kabul etmiştir. Geçen sezon kulübümüze şampiyonluk yaşatan Özbalta ve ekibine vermiş oldukları hizmetten dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
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