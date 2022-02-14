Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı (Manisa Haberleri)

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 15:08

Manisa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi'nde anlaşmazlık içindeki Zafer P. (27) ile V.Ç. (20) arasında tartışma çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine V.Ç, tabancayla Zafer P'yi başından vurdu.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Zafer P'yi Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Zafer P, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan V.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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