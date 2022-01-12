Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk hayatını kaybetti (Manisa Haberleri)

Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk hayatını kaybetti.

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 12.01.2022 - 10:51

Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çocuk hayatını kaybetti

Haberleri - Anadolu Ajansı, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. ​​​​​​​

Fabrikada çalışan Havva Bodur, vardiya sonunda Hafsa Sultan Mahallesi 4745 Sokak'taki evine geldiğinde, sobanın yanında uyuyan kızı Şehrinaz Bodur'u (12) baygın halde buldu.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.

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