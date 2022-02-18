Manisa'da tek katlı müstakil ev kundaklandı

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 18.02.2022 - 14:34
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Beşeylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Fezcan Gün'e ait tek katlı müstakil evin yandığını gören yan binada oturan akrabası Can Gün itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen Can Gün 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Evin yandığını gören astım hastası anne Melek Gün sinir krizi geçirdi. Gün, Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Evdeki yangının kundaklama sonucu çıktığı öne sürüldü.
Polis ekipleri şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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