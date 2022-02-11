Manisa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda1 kişi tutuklandı.

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 16:59
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Manisa'da, terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Şehzadeler ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Irak uyruklu A.N.N.A.T (35), terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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