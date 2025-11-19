Manisa'da TIR kazası: 1 ölü

Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşandı. Kaza sabah saatlerinde Alaşehir'den Sarıgöl istikametine giden N.S. hakimiyetindeki otomobilin, park halinde bulunan TIRa arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

Vatandaşın ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Sarıöz, ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı ancak sağlık ekipleri Sarıöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

TIRın ise gece saatlerinde arıza yapıldığı öğrenildi ve TIR gerekli güvenlik önlemleri alınarak sürücüsü tarafından yolun güvenlik şeridine çekildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.