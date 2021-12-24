Manisa'da TIR'a çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 24.12.2021 - 17:37
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen TIR'a çarpan otomobildeki sürücü ile eşi ve 2 çocuğu ağır yaralandı.
Mahmut Kaya'nın (44) kullandığı otomobil, Manisa-Akhisar kara yolunun Nuriye Mahallesi kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen İsmail E. (47) idaresindeki TIR'a çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan sürücü, eşi Kezban (41) ve oğulları Mehmet (20) ile Mustafa Kaya (17) sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulanslarla Akhisar ve Saruhanlı ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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