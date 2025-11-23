Manisa'da traktör ile çekici çarpıştı

İzmir-Ankara Karayolu üzeri Yeni Garaj Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi.

Ters yönde ilerleyen Seyfettin Kızmaz'ın (56) kullandığı traktör ile Ömer Demirbaş'ın (21) kullandığı çekici çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile çekicide yolcu olarak bulunan Erol Uçkan (55) ve Osman Ağar (25) yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ile çekici arasında sıkışan Seyfettin Kızmaz, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.