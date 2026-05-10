Manisa'da traktör şarampole yuvarlandı. Sürücü yaralandı, eşi öldü
10.05.2026 13:58
Manisa'da traktör yaklaşık 3 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Yusuf Boylu yaralandı, yanındaki eşi Raziye Boylu hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Boylu'nun kontrolünü yitirdiği traktör, yaklaşık 3 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Takla atan traktörün sürücüsü Boylu ile yanındaki eşi Raziye Boylu ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralı çift, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan bir çocuk annesi Raziye Boylu, kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
