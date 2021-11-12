Manisa'da tuğla fabrikasında toprak altında kalan işçi kurtarılarak tedavi altına alındı

Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tuğla fabrikasında ham madde alanında yaşanan göçük nedeniyle toprak altına kalan işçi, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak tedavi altına alındı.



Selvilitepe Mahallesi'nde Eski İzmir Yolu'nda bulunan bir tuğla fabrikasında toprak kayması meydana geldi ve ham madde alanında çalışan Süleyman Kılıç (59) toprak altında kaldı.



Diğer çalışanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Kılıç'ı toprak altından çıkardı.



Yaralanan işçi, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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