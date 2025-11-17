Manisa'da uyuşturucu operasyonu
17.11.2025 13:57
İHA
Manisa'da bir şahsın evinde yapılan aramada jandarma ekipleri tarafından çok sayıda sentetik ecza hapı ve kubar esrar ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ve narkotik birimleri tarafından yapılan aramada, 2 bin 440 adet sentetik ecza hapı ile birlikte 2 bin 674 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli B.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
YASAL UYARI
MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.