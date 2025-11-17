Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı istihbarat ve narkotik birimleri tarafından yapılan aramada, 2 bin 440 adet sentetik ecza hapı ile birlikte 2 bin 674 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.