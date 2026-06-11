Manisa'da uyuşturucu operasyonu. 21 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen planlı operasyonda; il merkezinde 16, Alaşehir'de 5 ve Akhisar'da 3 olmak üzere toplam 24 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda; 3 bin 32 adet sentetik ecza hapı, 1907,22 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 506,39 gram metamfetamin, 3,9 gram esrar, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.