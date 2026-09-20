Manisa'da uyuşturucu operasyonu. 3 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda toplam 4 parça halinde 1744 içimlik sentetik kannabinoid maddesi emdirilmiş A4 peçete, 12 sentetik hap, 1,91 gram toz halinde sentetik hap ve 1,02 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 600 TL ele geçirildi.

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