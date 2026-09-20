Manisa'da uyuşturucu operasyonu. 3 şüpheli gözaltına alındı
20.09.2026 17:05
Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis operasyonunda uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik, dün operasyon gerçekleştirdi.
Şüpheliler A.P.K., V.D. ve R.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda toplam 4 parça halinde 1744 içimlik sentetik kannabinoid maddesi emdirilmiş A4 peçete, 12 sentetik hap, 1,91 gram toz halinde sentetik hap ve 1,02 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 600 TL ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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